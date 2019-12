Dimissioni in Consiglio Valle, Marzi pronto a subentrare a Fosson Pubblicato: Mercoledì, 18 Dicembre 2019 10:50

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Con le dimissioni divenute efficaci lunedì di Antonio Fosson, Luca Bianchi, Stefano Borrello e Laurent Viérin in Consiglio regionale ci sono attualmente quattro posti vuoti. Come da legge, i quattro dovranno essere sostituiti dai primi candidati non eletti delle rispettive liste.

Le liste sono quelle di Area Civica - Stella Alpina - PNV nel caso di Fosson e Borrello, dell'Union Valdôtaine per Bianchi e dell'Union Valdôtaine Progressiste per Viérin.

A subentrare nel caso di Fosson sarà Carlo Marzi, attuale assessore alle finanze del Comune di Aosta. Proprio oggi lo stesso ha annunciato in Consiglio comunale di voler accettare l'incarico nell'assemblea valdostana.

Marzi alle elezioni regionali del 2018 ha ottenuto 933 voti. Subito dopo di lui nella stessa lista - e quindi probabile nuova consigliera consigliera, si trova Luisa Trione (898) che dovrebbe sostituire l'ex assessore alle opere pubbliche. Nella lista dell'UV (che ha già dovuto sostituire i consiglieri sospesi Rollandin e Sorbara) il primo dei non eletti è Domenico Avati mentre in quella dell'Uvp è Alessia Favre.

Clara Rossi