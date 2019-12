Approvazione bilancio entro fine anno, poi tentativo di larghe intese Pubblicato: Mercoledì, 18 Dicembre 2019 11:31

AOSTA. Dopo l'impasse dovuta alle dimissioni rassegnate in Consiglio regionale per l'inchiesta Egomnia, i movimenti e i partiti politici stanno portando avanti il confronto sul bilancio.

La posizione che sta emergendo prevede la discussione e l'approvazione del documento entro la fine dell'anno per evitare di incorrere nell'esercizio provvisorio, come chiesto invece ieri da Lega e Mouv' con la proposta di far slittare l'approvazione al mese di gennaio 2020.

L'idea della (ex) maggioranza, condivisa da alcuni gruppi, è di convocare in via straordinaria il Consiglio entro pochi giorni per la sostituzione dei quattro consiglieri dimissionari e l'ingresso dei nuovi eletti e poi convocare una nuova seduta dopo Natale, nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 dicembre, per discutere il bilancio e tutti gli emendamenti nel frattempo presentati.

Una volta superato questo scoglio ci sarà molto probabilmente un tentativo di formare un governo di larghe intese. Se non sarà trovato alcun accordo, in primavera i valdostani torneranno a votare.

C.R.