Bilancio, Rete Civica: personalismi e strumentalizzazioni hanno prevalso Pubblicato: Sabato, 28 Dicembre 2019 10:38

AOSTA. "La mancata approvazione della manovra di Bilancio per il triennio 2020-22 è un fatto negativo che si sarebbe potuto e dovuto evitare con un po' più di senso di responsabilità". Lo afferma in una nota Rete Civica - Alliance Citoyenne commentando quanto accaduto ieri in Consiglio regionale.

In aula "ci saremmo aspettati una serie discussione sui documenti finanziari", afferma il movimento, "invece ancora una volta hanno prevalso da una parte i personalismi, le lotte intestine all'Union valdôtaine, e dall'altra la strumentalizzazione di chi è già in campagna elettorale, e a cui del bilancio importa poco, poiché in altre faccende affaccendato".

L'approvazione del documento previsionale "sarebbe stata l'unica cosa dignitosa e corretta da fare, lasciando al dopo le valutazioni politiche. Ma come abbiamo purtroppo imparato, prima vengono altri interessi". Rete Civica esprime "un giudizio severo sulla irresponsabilità con cui forze politiche della maggioranza e della minoranza hanno portato la Valle in esercizio provvisorio. Esito - conclude la nota - che l'atteggiamento costruttivo di Rete Civica sino all'ultimo ha cercato di evitare".

