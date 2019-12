Salvini: elezioni subito in Valle d'Aosta e in tutta Italia Pubblicato: Sabato, 28 Dicembre 2019 11:02

AOSTA. Matteo Salvini torna a occuparsi della Valle d'Aosta e della crisi politica e amministrativa originata dalle dimissioni di politici indagati per voto di scambio con la 'ndrangheta.

«Prima lo scandalo delle infiltrazioni mafiose, ora l'esercizio provvisorio perché una maggioranza attaccata alle poltrone non ha i voti per approvare il bilancio», commenta il leader della Lega.

«La Valle d’Aosta - aggiunge - merita di meglio: elezioni subito! Urne in Valle d’Aosta e in tutta Italia, per dare ai cittadini una giunta regionale e un governo nazionale coraggiosi e senza ombre».

