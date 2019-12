Testolin: Valle d'Aosta ritrovi forze ed energie per ripartire Pubblicato: Martedì, 31 Dicembre 2019 12:15

AOSTA. È affidato al presidente ad interim della Regione Renzo Testolin il messaggio che abitualmente la più alta carica istituzionale della Valle d'Aosta rivolge ogni fine anno ai valdostani.

«La comunità Valdostana è da sempre maestra nel distinguersi nei momenti non facili che si è trovata ad affrontare», dice Testolin.

«In questo scorcio finale dell’anno la Valle d’Aosta ha vissuto dal punto di vista politico/amministrativo un periodo “poco felice” della sua storia recente, un momento che ha cancellato in un solo colpo quanto di buono si era fatto durante un 2019 non semplice ma che aveva accennato dei segnali di ripresa basati principalmente su un lavoro quotidiano serio, di confronto e di condivisione con il territorio che aveva portato amministrazione e portatori di interessi ad affrontare sinergicamente le situazioni e le problematiche da risolvere».

Il messaggio continua: «Oggi, all’alba di un nuovo decennio, l’augurio è che la nostra Regione sappia ancora una volta trovare la forza, il coraggio e le energie per ripartire da questa brusca frenata e ricostruire con rinnovato entusiasmo un percorso che trovi nell'amministrazione pubblica un punto di riferimento puntuale ed un alleato affidabile per supportare la società valdostana nella soluzione dei propri problemi e nel disegnare il proprio futuro».

«È con questo spirito di servizio, con la consapevolezza della delicatezza del periodo che stiamo vivendo e soprattutto con la sobrietà che il momento richiede - prosegue il messaggio - che l’attuale governo regionale sta lavorando, con serietà e responsabilità per dare con l’approvazione del bilancio una prima indispensabile risposta ai valdostani per un nuovo anno tutto da costruire… A tutti noi di lavorare per fare in modo che l’anno che sta per iniziare possa essere un buon anno per tutta la nostra Comunità».

Il messaggio termina così: «A nome mio e dei colleghi del Governo Regionale i più sinceri auguri per un sereno 2020».

C.R.