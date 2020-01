Bilancio, Rini: contributi per negozi e associazioni volontariato Pubblicato: Mercoledì, 15 Gennaio 2020 09:14

AOSTA. Due emendamenti al bilancio regionale 2020/2022, attualmente all'esame della II Commissione consiliare, sono stati presentati a firma della coordinatrice di Forza Italia Emily Rini.

Si tratta di un pacchetto di misure «da 2.250.000 euro nel prossimo triennio - spiega Rini -. Il primo emendamento, 1,5 milioni di euro, prevede la concessione di contributi nella misura massima di 15.000 euro una tantum per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato nei comuni con una rete distributiva non adeguata ai bisogni» e di contributi particolari per «garantire il mantenimento sul territorio valdostano delle piccole attività commerciali che versano in stato di temporanea difficoltà».

Il secondo emendamento riguarda la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e alle Pro loco per rendere più sostenibili i costi legati all'applicazione della circolare Gabrielli sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. «Non è un mistero - aggiunge la coordinatrice regionale di FI - che le spese sempre più alte da affrontare per adeguarsi a tali disposizioni, costituiscano un rischio per la stessa sopravvivenza di eventi organizzati per lo sviluppo turistico, culturale e sociale del nostro territorio e per fare conoscere le nostre tradizioni».

Clara Rossi