Nuovo governo, fumata nera dal vertice degli autonomisti

AOSTA. Non c'è accordo tra i gruppi autonomisti per poter formare un nuovo esecutivo regionale. La fumata nera è arrivata al termine di un vertice tenuto nel pomeriggio da Alpe, Stella Alpina, Union Valdôtaine e Union Valdôtaine Progressiste in cui si è tentato, senza successo, di trovare una intesa per dare alla Valle d'Aosta un nuovo governo pienamente funzionante evitando così le elezioni.

I consiglieri regionali e i vertici dei movimenti hanno discusso e, alla fine, decretato che non c'è spazio per un'intesa.

L'attenzione ora si concentra totalmente sul bilancio triennale che ancora deve essere approvato. L'intenzione è sempre quella di concludere in breve tempo l'esame in seconda Commissione per poter discutere i ddl in aula prima della fine del mese.

