Piano forestali 2020, c'è l'ok della terza commissione



Parere favorevole unanime allo stanziamento di 12 milioni

AOSTA. All'unanimità la terza commissione Assetto del territorio del Consiglio Valle si è espressa questa mattina a favore del Piano degli interventi idraulico-forestali per l'anno 2020 presentato dall'assessorato regionale all'ambiente e risorse naturali. Lo stanziamento è di 12 milioni di Euro per coprire 130 giornate lavorative e l'occupazione di oltre quattrocento operai a tempo determinato e un centinaio a tempo indeterminato. Il provvedimento deve ora passare al Consiglio regionale. Secondo il presidente della Commissione, Alessandro Nogara (AV), il parere favorevole concorde espresso in sede consultiva è dovuto "all'ottimo lavoro dell'assessore all'ambiente supportato da dirigenti e funzionari dell'assessorato in questa meritoria attività di programmazione di interventi", come si legge in una nota. Ancora Nogara sottolinea: "Gli anni di impegno in questo settore, dopo la decisione di abbandonare i cantieri forestali in gestione diretta dalla Regione, hanno portato a una ripartenza di questi cantieri che sono fondamentali per la salvaguardia del nostro territorio e delle nostre professionalità". redazione