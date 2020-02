Elezioni regionali 2020, presentazione liste il 15 e 16 marzo



Dimezzato il numero di firme necessarie AOSTA. È in pieno svolgimento la corsa dei partiti e dei movimenti per assemblare le liste e stendere i programmi da presentare agli elettori in vista del voto per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta fissato domenica 19 aprile 2020. Il tempo stringe poiché c'è meno di un mese di tempo. Le liste elettorali infatti devono essere presentate il 15 e il 16 marzo 2020. Vista la situazione di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, fa sapere intanto l'Ufficio elettorale, il numero di firme richieste per le sottoscrizioni elettorali è dimezzato e cioè non meno di 450 e non più di 700. Clara Rossi