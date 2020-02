Coronavirus, Boldi (Lega VdA) propone di bloccare i Carnevali



La segretaria leghista valdostana su Facebook: stop agli assembramenti AOSTA. Cancellare le grandi manifestazioni per prevenire il contagio del Coronavirus: lo propone la segretaria della Lega Valle d'Aosta Marialice Boldi. "Senza voler essere allarmista e peccando forse di eccessiva prudenza, mi domando se non sarebbe opportuno bloccare gli assembramenti e le manifestazioni dove il contagio si potrebbe diffondere facilmente", scrive su Facebook Boldi. "Parlo, purtroppo, delle manifestazioni per il Carnevale", aggiunge. redazione