Elezioni, Potere al Popolo punta alle elezioni comunali di Aosta



Non parteciperà alla corsa per le regionali: 'tempi troppo stretti'

AOSTA. Potere al Popolo Valle d’Aosta "non parteciperà alla competizione elettorale del 19 aprile per il rinnovo del Consiglio regionale". Lo annuncia lo stesso partito in una nota riferendo la decisione presa nei giorni scorsi dall'assemblea degli iscritti. "I motivi di tale scelta - spiega - sono diversi, primo fra tutti i tempi stretti entro i quali bisognerebbe organizzarsi per partecipare a queste elezioni anticipate, ridotti ulteriormente dalla decisione poco democratica del Presidente della Giunta uscente di fissarle per una data vicinissima, a cavallo delle comunali del 17 maggio. Questa imposizione - sostiene Potere al Popolo - limita di fatto lo spazio di partecipazione delle forze politiche più piccole, costringendole a lanciarsi, pur di essere presenti, in avventate corse in solitaria o in cartelli elettorali dell'ultimo minuto destinati a sciogliersi nel giro di poco tempo". Il partito si concentrerà sulle elezioni comunali di Aosta "proseguendo nel percorso alternativo che stiamo portando avanti da due anni a questa parte attraverso piccole azioni ma importanti, come quella contro la piaga del gioco d’azzardo e delle dipendenze, il diritto ai servizi socio-sanitari di prossimità e alla sanità pubblica, la difesa degli spazi collettivi nei quartieri periferici e la lotta alle privatizzazioni dei beni e dei servizi pubblici". Il 6 marzo, alle ore 18 all'Espace Populaire di Aosta, Potere al Popolo terrà la prossima assemblea pubblica. redazione