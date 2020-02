'In Consiglio Valle solo interessi personali e invidie': lo sfogo social di Russo (M5s)



La consigliera regionale non si ricandiderà alle elezioni di aprile AOSTA. Maria Luisa Russo non si candiderà per un secondo mandato alle elezioni del 19 aprile 2020. La consigliera regionale del Movimento 5 stelle lo annuncia con un messaggio pubblicato su Facebook in cui non risparmia pesanti accuse al sistema politico valdostano. "La decisione di non ricandidarmi - spiega - nasce dalla considerazione che non ci sono per me le condizioni e la motivazione necessarie per rinnovare questo importante incarico pubblico". "La politica che ho visto in questi due anni scarsi di mandato - accusa - è stata quasi esclusivamente basata su giochi di potere interni ed esterni al consiglio, fini a se stessi e non certo al raggiungimento di obiettivi a favore della nostra comunità. Interessi personali, visibilità e invidie ancestrali: questi i principali motori dell'attuale agire politico valdostano, con una conflittualità interna alle singole forze politiche e tra i vari partiti davvero alta e senza regole". "La politica - scrive Russo - non può più essere show, dichiarazioni senza sostanza, affermazioni di intenti che non si realizzeranno mai; deve essere approfondimento, visione, programmazione di azioni e controllo del risultati. Mi auguro che un giorno ci si risvegli tutti da questo brutto sogno che ormai dura da più di 40 anni, con l'energia e la voglia di voltare veramente pagina". Maria Luisa Russo si dice comunque "soddisfatta di aver portato più di 60 iniziative in questo breve periodo in Consiglio regionale, ringrazio insegnanti, dirigenti scolastici, imprenditori, dipendenti pubblici, medici e infermieri che hanno chiesto un confronto con me e con cui ho lavorato con piacere entusiasmo. Ringrazio chi mi ha sostenuto in questi due anni e ha creduto in me". Ai futuri consiglieri regionali e comunali Russo rinvolge un appello: "è davvero finito il tempo di distruggere, ora è necessario Ricostruire, partendo dall'Istruzione delle future generazioni, dal Lavoro, dall'Ambiente, dal Turismo e dai Trasporti fino ad una Sanità pubblica, che deve essere garantita a tutti". C.R.