Coronavirus, Rete Civica: sospendere le rate dei mutui Finaosta



Il partito chiede misure a sostegno di alberghi e commercio AOSTA. Intervenire subito con misure che diano sostegno al commercio, agli alberghi ed al settore della ricettività in generale messi in difficoltà dall'emergenza Coronavirus: lo chiede Rete Civica al governo regionale della Valle d'Aosta. Servono "immediate e specifiche misure a sostegno del comparto, ad iniziare, per chi lo chiedesse, dalla sospensione delle scadenze delle rate dei mutui contratti con Finaosta, sollecitando gli altri Istituti di Credito ad analogo provvedimento", dice Rete Civica. Il partito chiede anche "omogeneità di comportamenti sull'intero territorio regionale sia per le manifestazioni pubbliche che per quelle sportive, in particolare per le gare sciistiche già calendarizzate" ed ancora una "incisiva campagna informativa con i tutti i canali normalmente utilizzati sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus, senza enfatizzazioni ed allarmismi ingiustificati". E.G.