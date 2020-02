Elezioni regionali, si allunga la lista di consiglieri che non si ricandidano



Politici "navigati" e consiglieri alla prima esperienza pronti a lasciare Il consiglio regionale a inizio legislatura

AOSTA. Dopo i pentastellati Luigi Vesan e Maria Luisa Russo, altri consiglieri regionali uscenti nelle ultime ore hanno annunciato che non si ricandideranno per un nuovo mandato. Tra questi c'è Patrizia Morelli, classe 1960, di Alpe, eletta per la prima volta in Consiglio regionale nel 2008. Il 19 aprile nelle liste non ci saranno neanche i nomi di Alessandro Nogara, 62 anni, dell'Union Valdôtaine Progressiste, eletto nell'assemblea valdostana per la prima volta nel 2013, e dell'unionista Luca Bianchi, 52 anni, dimessosi lo scorso dicembre per l'inchiesta Egomnia sulla 'ndrangheta. In "forse" altri nomi eccellenti, come quello di Alberto Bertin, presente dal 2008 in Consiglio regionale. Incerte anche le ricandidature di Chiara Minelli, 53 anni, gruppo Rete Civica, e di Flavio Peinetti, 64 anni, entrato per l'UV meno di un anno fa come consigliere supplente. Anche per Joel Farcoz, classe 1987, presente in Consiglio regionale dal 2013, quella che si sta per concludere potrebbe essere l'ultima esperienza in aula (almeno per ora). Clara Rossi