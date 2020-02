La Lega contro Cognetta: ci sta usando per fini elettorali



La sua candidatura a sindaco di Aosta 'una fra le tante in fase di valutazione' AOSTA. "Cognetta utilizza la Lega per lanciare la propria campagna elettorale": questa la secca risposta inviata dalla Lega Valle d'Aosta tramite comunicato stampa alle dichiarazioni rese ieri dal consigliere regionale uscente di Vdalibra sulla candidatura a sindaco di Aosta. Secondo la Lega quella di Roberto Cognetta era una candidatura "fra le tante altre" su cui sono in corso delle valutazioni e nulla di più. "Nonostante la proficua collaborazione di questi anni - si legge ancora nel comunicato -, viene lecito chiedersi se, dopo aver egli stesso proposto alla Lega la propria candidatura a sindaco, il collega Cognetta non stia "cogliendo la palla al balzo" sfruttando così i rumors giornalistici per iniziare la propria campagna elettorale a spese della Lega. Quale sarebbe altrimenti l'obiettivo di tale dichiarazioni se non appunto l’utile politico?". E.G.