Coronavirus, rinviato il referendum del 29 marzo



Stanziati 7,5 miliardi per aiuti a famiglie e imprese ROMA. Il referendum confermativo costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari previsto il 29 marzo è stato rinviato. La decisione, nell'aria da giorni, è stata presa oggi dal governo e annunciata ufficialmente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa. «Abbiamo verificato che non c'erano le condizioni e abbiamo disposto il rinvio», ha spiegato Conte aggiungendo che la decisione non è stata concertata con i comitati del sì e del no. Il premier ha inoltre riferito dello stanziamento di 7,5 miliardi di euro di aiuti per le imprese e le famiglie. redazione