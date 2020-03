Lega: approvare pacchetto misure per aiutare famiglia e imprese



Dalla sospensione del pagamento delle imposte ai voucher per baby sitter

AOSTA. Approvare con urgenza un pacchetto di misure per sostenere le famiglie e le imprese messe in difficoltà dell'emergenza Coronavirus: lo chiede la Lega Valle d'Aosta avanzando una serie di proposte. Anzitutto la Lega chiede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che possa lavorare su un pacchetto di misure da portare all'attenzione del Consiglio Valle convocato in via straordinaria. A favore delle imprese la Lega propone un fondo straordinario di solidarietà regionale per la cassa integrazione in deroga e altre misure di sostegno al reddito, finanziamenti a tasso agevolato tramite Finaosta, garanzie alle imprese indebitate con le banche, sospensione o differimento dal pagamento delle imposte e dei tributi regionali. Per le famiglie si parla di voucher per baby sitter, orari di lavoro flessibili e potenziamento dello smart working e un ampliamento dei congedi parentali per i genitori. E' inoltre proposto l'attivazione di un tavolo di confronto con l'Inps locale per misure straordinarie di sostegno al reddito. C.R.