Valle d'Aosta, elezioni regionali rinviate al 10 maggio ma la data non è definitiva



Testolin ha firmato il decreto che posticipa il voto del 19 aprile AOSTA. Le elezioni regionali in Valle d'Aosta sono rinviate a domenica 10 maggio per l'emergenza sanitaria Coronavirus. Oggi il presidente della Regione Renzo Testolin ha firmato il decreto che posticipa il voto previsto il 19 aprile. Il presidente della Regione, facendo ieri sera il punto della situazione, ha spiegato che si tratta di un rinvio necessario più che altro a prendere tempo per fare le necessarie valutazioni con il governo italiano. In ambito nazionale si sta infatti ragionando sullo spostamento di tutte le elezioni previste a maggio: se così sarà deciso per la Valle d'Aosta il giorno del voto potrebbe essere ulteriormente rimandato anche per le amministrative. Ad oggi comunque, con la data fissata del 10 maggio, la presentazione delle liste deve avvenire il 5 e 6 aprile quindi dopo la scadenza delle restrizioni imposte dai diversi decreti attualmente in vigore. E.G.