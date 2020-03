I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale



Implementa la rete regionale di ricarica di veicoli elettrici AOSTA. Si è riunita oggi la Giunta regionale della Valle d'Aosta. Tra le principali delibere approvate c'è l'implementazione della rete regionale di ricarica di veicoli elettrici con l'installazione di tre colonnine di tipo fast-charge, da realizzare secondo le modalità di cui al progetto MIT-VDA 2, nei Comuni di Verrès, Aosta e Pré-Saint-Didier, garantendo così una copertura omogenea lungo l'asse viario principale in Bassa, Media e Alta Valle. Considerato che l'attuale servizio di gestione della rete regionale di ricarica dei veicoli elettrici scade nel mese di giugno 2020, la Giunta ha stabilito inoltre che l'affido del nuovo servizio di gestione e manutenzione della rete, mediante una concessione di durata decennale, preveda anche la realizzazione delle tre colonnine.

L'Esecutivo ha approvato anche una bozza di Protocollo di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con altre Regioni partecipanti all'attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma "I-CIOS" volto a sostenere l'inserimento del sistema produttivo nazionale nel mercato emergente del Commercial In Orbit Servicing e a favorire la ricaduta e i benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui territori delle Regioni firmatarie. Su proposta dell'assessore all'ambiente è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi riguardante la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione all'impresa V.A. Bitumi S.r.l. per l'esercizio e la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti nel Comune di Issogne, frazione Mure. Su proposta dell'assessore all'istruzione è stato approvato un avviso per l'attribuzione di due borse di studio messe a disposizione dalla Communauté française de Belgique rivolti agli studenti valdostani per partecipare ad un corso di perfezionamento di lingua e letteratura francese dal 18 luglio al 7 agosto 2020 all'Université Libre de Bruxelles. Su proposta dell'assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali è stato prorogato al 30 giugno 2020 l'Accordo integrativo della Convenzione con AGEA e il relativo Progetto di collaborazione, aumentando di ulteriori 30 giornate la prestazione lavorativa dedicata all'Assistenza tecnica nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, ferme restando le disposizioni previste dalla convenzione in essere e dal relativo progetto di collaborazione.

L'Esecutivo ha deciso infine l'adesione alla Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo che si celebrerà il 2 aprile 2020 con la conseguente illuminazione di colore blu del castello di Aymavilles dal 2 al 30 aprile 2020.



