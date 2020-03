Prime misure urgenti sul Coronavirus: Consiglio Valle convocato lunedì



La seduta sarà in modalità telematica con diretta streaming solo audio AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è convocato alle ore 9 di lunedì 23 marzo in sessione straordinaria e urgente per esaminare la proposta di legge sulle prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La seduta non sarà aperta al pubblico, una espressione che, in tempi di Coronavirus, significa niente diretta video sul canale digitale televisivo ma solo una diretta audio via streaming. D'altronde la seduta si svolgerà in modalità telematica, con molti consiglieri collegati in videoconferenza e non presenti fisicamente in aula. redazione