Valle d'Aosta, un altro consigliere regionale positivo al Coronavirus



Si è sottoposto al tampone dopo aver accusato febbre e tosse AOSTA. Un consigliere regionale della Valle d'Aosta è risultato positivo al Coronavirus. Si è sottoposto a tampone naso-faringeo dopo aver mostrato alcuni sintomi tipici del contagio, in particolare tosse e febbre, e il test ha poi confermato i sospetti. Nei giorni scorsi anche un suo collega era risultato positivo. Entrambi hanno comunque preso parte alla seduta urgente di ieri mattina convocata in seduta telematica (con i consiglieri collegati in videoconferenza) per evitare ogni contatto e possibili ulteriori contagi all'interno dei componenti dell'assemblea legislativa. redazione