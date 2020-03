Alliance e Stella Alpina: la Giunta regionale può essere reintegrata



I due movimenti citano il parere di un costituzionalista sulla possibilità che Consiglio Valle nomini gli assessori mancanti AOSTA. La Giunta regionale può essere reintegrata in attesa che l'emergenza Coronavirus finisca e che siano indette nuove elezioni. Lo affermano i consiglieri regionali di Alliance Valdôtaine e Stella Alpina. Attualmente l'esecutivo valdostano è dimezzato: dopo le dimissioni dello scorso dicembre di Antonio Fosson, Stefano Borrello e Laurent Viérin, gli incarichi relativi alla presidenza della Regione e ai due assessorati sono in capo a Renzo Testolin, che già aveva le deleghe alle finanze e bilancio. I gruppi consiliari di AV e SA riferiscono di aver consultato "un costituzionalista di acclarata competenza ed esperienza" per avere un chiarimento sul reintegro dell'esecutivo. Il suo del costituzionalista "conclude che, in una circostanza contrassegnata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 'l'obiettivo che l'organo esecutivo sia messo in condizione di operare a ranghi completi, pur in regime di prorogatio, appare una finalità pienamente ragionevole, anche al fine di motivare la scelta di procedere alla reintegrazione dell'organo'". Secondo i consiglieri regionali delle due forze politiche dunque bisogna "consentire al Consiglio regionale, sulla base di presupposti straordinari, di compiere la scelta dei nuovi assessori da reintegrare e di permettere alla Giunta così reintegrata di operare". Entrambi si dichiarano "pronti a lavorare a una soluzione istituzionale e condivisa, che permetta ad ogni gruppo consiliare di poter svolgere appieno il compito di responsabilità che la gravità della situazione attuale comporta". redazione