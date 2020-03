Coronavirus, Testolin: nessun commissario straordinario per la Valle d'Aosta



Il presidente della Regione: continueremo il percorso come l'abbiamo iniziato

AOSTA. La Valle d'Aosta non nominerà un commissario straordinario per gestire l'emergenza Croonvirus. Lo ha affermato questa sera il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo alle tante istanze arrivate negli ultimi giorni da più forze politiche. «La scelta della presidenza in questo momento è di continuare il percorso come è iniziato, dando la possibilità di implementare le strutture, anche regionali, che stanno a sostegno dell'Unità di crisi» ha dichiarato Testolin aggiungendo: «Lo dico con chiarezza e fermezza: nessun commissario». Ancora il presidente della Regione: «C'è un coordinatore sanitario che è il dottor Montagnani, c'è il coordinatore della protezione civile Pio Porretta, ci sono gruppi a disposizione di questa macchina operativa, c'è la giunta e c'è il presidente, ci sono collaborazioni all'interno della struttura regionale, ci sono gli assessorati, il volontariato, la Croce Rossa Italiana che ci dà una mano. Bisogna mantenere un equilibrio di tutte queste forze e accogliere con benevolenza le segnalazioni». «In una situazione come questa - ha aggiunto Testolin - è normale che ci sia qualcosa che non va, ma siamo nelle condizioni di fare un ottimo lavoro di squadra. Andando avanti potrebbero essere necessarie altre consulenze e altre azioni che possano arricchire questa squadra». Elena Giovinazzo