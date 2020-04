Marquis: le misure urgenti per l'economia messe a rischio da incomprensioni tra uffici



Il presidente della II Commissione segnala 'difficoltà di comprensione tra uffici di Regione e Consiglio' AOSTA. Le misure urgenti a sostegno di imprese e famiglie travolte dall'emergenza Covid-19 che la II Commissione del Consiglio regionale sta predisponendo potrebbero rimanere bloccate a causa di incomprensioni tra uffici. Lo segnala il presidente della Commissione, Pierluigi Marquis. Marquis spiega in una lettera inviata ai presidenti della Regione, Renzo Testolin, e del Consiglio Valle, Emily Rini che "la Commissione Affari generali si è prontamente attivata per la predisposizione urgente delle proposte di legge necessarie", ma che "dopo la riunione di venerdì 27 marzo, le interlocuzioni avute hanno mostrato difficoltà nella relazione e nella comprensione tra gli uffici della Regione e gli uffici del Consiglio, con un rallentamento dell'attivazione della produzione tecnico-legislativa". Il presidente della II Commissione avverte: "con le procedure attuali, i tempi saranno quelli ordinari e non sarà possibile rispondere in modo adeguato ai bisogni prodotti dall'attuale crisi". Secondo Marquis è necessario dunque costituire un "gruppo tecnico-amministrativo interforze" che dovrà essere "in grado di operare in rapidità e con facilità di collaborazione, per rispettare il cronoprogramma e per la rapida produzione dei testi tecnico-legislativi che recepiscano gli orientamenti politici che si stanno formando". E.G.