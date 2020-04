Emergenza Coronavirus, l'UV propone un patto per la ripresa



Il Comité fédéral del movimento solletica la politica a lavorare con coesione AOSTA. In questo periodo di emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dal nuovo Coronavirus il Consiglio regionale e il governo devono lavorare con "coesione, evitando di dover continuamente assistere ad esternazioni che disorientano la nostra comunità". Lo afferma il Comité Fédéral dell'Union Valdôtaine. "I valdostani sono alle prese con preoccupazioni e angosce per la propria salute e per la salute dei propri cari - evidenzia il Comité -, l'ultimo dei loro interessi è leggere comunicati a ripetizione di maggioranze trasversali che chiedono commissari, ricomposizione di giunte regionali con nuovi assessori, assessori che reclamano e indicano potenziali commissari, commissioni consiliari che sollecitano la nomina di un commissario, un presidente che dichiara di non volerlo nominare e partiti e movimenti politici che accusano gli altri di incapacità e inefficienza". Il Comité chiede all'amministrazione maggiore chiarezza nell'informazione e quindi "uno sforzo comunicativo che spieghi cosa impedisce la soluzione immediata dei problemi e quando verosimilmente potranno essere risolti". L'organo unionista inoltre propone un "patto per la ripresa" che coinvolga il mondo produttivo valdostano e che possa "essere d'aiuto per i politici e le strutture regionali per individuare misure e strategie utili per rimettere in moto l'economia valdostana". Infine sulla ricomposizione della Giunta regionale il Comité unionista commenta: se ci sarà, la Giunta che ne emergerà dovrà essere "composta dalla più ampia rappresentanza dei gruppi consiliari". Elena Giovinazzo