Pulz (Adu): Testolin è in difficoltà ma rifiuta ogni consiglio



'Il presidente della Regione con funzioni prefettizie regge cinque assessorati, senza mandato politico e senza squadra' AOSTA. "Giunta e Consiglio regionale sono oggi organi dimezzati. E, con il Consiglio sciolto, la Giunta non vive di luce propria. Essi sono, tuttavia, organi più che mai necessari di fronte all'emergenza, come necessaria è la loro azione sinergica. Ciò che sta di fatto avvenendo è purtroppo l'esatto contrario". Lo scrive in una nota la consigliera regionale Daria Pulz (Adu VdA). Secondo Pulz la "responsabilità è in questo momento soprattutto del presidente della Regione. Un Presidente con funzioni prefettizie che regge cinque Assessorati, senza mandato politico e senza squadra, un Presidente in comprensibile difficoltà che rifiuta ogni consiglio, che si arrocca nella sua solitaria tracotanza dicendo no alla proposta di rinforzare la Giunta, proveniente anche da diversi suoi Assessori, esattamente come si oppone a ogni rivendicazione di centralità del Consiglio, prevista dallo Statuto speciale". "Dal Presidente - continua la consigliera regionale - è tutto un no: «No al commissario per l'emergenza, che molti Consiglieri richiedevano già un mese fa. Dei no non motivati. Dei no non rispettosi. No, si fa come dico io; no, va tutto bene così. Questo sta accadendo da diverse settimane: si è cristallizzato un sistema non democratico che sta schiacciando il Consiglio regionale. E invece no, caro Presidente, non va tutto bene così - conclude Daria Pulz -. Molte, troppe cose sono andate purtroppo storte. E di fronte a ciò, ci saremmo aspettati da lei un segnale di umiltà, un appello a unire le forze che però non è mai arrivato". redazione