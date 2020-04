Coronavirus, AV: ragionare sulla riapertura cauta di alcune attività



I consiglieri regionali del gruppo: un lockdown troppo lungo può portare a una crisi irreversibile AOSTA. "Sicurezza sanitaria e sostegno al lavoro sono le priorità, ma servono anche piccoli passi disciplinati per un ritorno progressivo alla normalità". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del gruppo Alliance Valdôtaine. "Bisogna lavorare per poter far ripartire, nel pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori, le attività economiche e produttive, nella consapevolezza che il lockdown, protratto troppo a lungo, sebbene necessario, rischia di mettere in crisi in maniera davvero drammatica e talvolta irreversibile, aziende e lavoratori autonomi", dicono i consiglieri consiliari. L'invito rivolto alle autorità è ad iniziare un ragionamento sulla "riapertura cauta e regolamentata di alcune attività" iniziando per esempio dagli "artigiani, che lavorano da soli", dando la possibilità di coltivare i propri appezzamenti ai cittadini e di svolgere attività di allevamenti da cortile e anche consentendo di "svolgere attività motoria, esclusivamente a piedi, beneficiando del fatto che il nostro ambiente naturale permette di camminare rispettando abbondantemente le norme per il distanziamento sociale". Secondo i consiglieri di Alliance "così come tutti ci siamo abituati a fare la coda ordinatamente, opportunamente protetti e distanziati, per fare la spesa, facendo appello alla coscienza, al rigore e al senso di responsabilità di ognuno, pensiamo che si possano compiere man mano dei piccoli passi ragionati verso una normalità che auspichiamo possa arrivare quanto prima".



