I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta





Aggiornato il Programma operativo Investimenti per la crescita Fesr

AOSTA. La Giunta regionalem oggi ha approvato una proposta di aggiornamento del Programma operativo Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) per la Valle d’Aosta.

L’Esecutivo ha approvato anche i primi indirizzi per il riorientamento delle risorse derivanti dai fondi strutturali e di investimento europei, in risposta all’emergenza epidemiologica COVID-19, nell’ambito della politica regionale di sviluppo 2014/20. Il provvedimento, alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento per l’utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi strutturali e di investimento europei (FESR e FSE) attualmente in corso ai livelli europeo e statale in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene primi indirizzi per l’attivazione, a livello regionale, di tutte le possibili azioni atte a ottimizzare la destinazione delle risorse disponibili nell’ambito dei Programmi operativi 2014/20 FESR e FSE, per far fronte agli effetti negativi della pandemia.

Su proposta dell'assessore all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale, la Giunta regionale ha concesso un contributo alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis di Cogne, per l’anno 2020, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14, per un importo di 385 mila euro, quale concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento ordinario.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili è stato approvato il trasferimento alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale di un acconto del contributo previsto dalla legge regionale n. 8/92, a titolo di concorso al finanziamento delle attività per l’anno 2020, per un importo di 806mila, calcolato rapportando al periodo di cinque mesi da gennaio a maggio 2020 l’ammontare del previsto costo sostenuto per l’anno 2019 per il personale, pari a 1,9 milioni di euro.

Per l'assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica è stato approvato un nuovo schema di Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) nei contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, che disciplina i rapporti tra la Regione - Stazione Unica Appaltante regionale - e il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL).

Per l'assessorato al turismo, sport, commerc, agricoltura e beni culturali infine l'esecutivo ha stabilito di sdemanializzare e di passare alla categoria dei beni patrimoniali disponibili, ai sensi della legge regionale 12/1997, alcuni documenti bibliografici, sonori e audiovisivi logori o obsoleti del Sistema bibliotecario regionale.

