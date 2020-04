Lega VdA: sospendere e ridurre tasse universitarie



La proposta della Lega per gli studenti immatricolati all'Università valdostana nell'anno accademico 2019/2020 AOSTA. La Lega Valle d'Aosta chiede di intervenire sulle tasse dell'ateneo valdostano per aiutare gli studenti universitari in questa fase di emergenza. La proposta è di sospendere per tutti gli studenti immatricolati all'anno accademico 2019/2020 della terza rata della tassa, in scadenza nel prossimo mese di maggio, e di ridurre gli importi successivi sulla base della fascia di reddito di ciascun studente. "La nostra proposta - commenta Giuseppe Manuel Cipollone, Coordinatore della Lega Giovani Valle d’Aosta - non è formulata nel vuoto, ma è frutto di un’analisi sui costi che continueremo ad approfondire ove vi sia la volontà politica di ragionare ed intervenire in questa direzione". redazione