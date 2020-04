Fase 2, M5s: garantire ai minori il diritto allo svago



'Politica deve aiutare genitori e attivare nuove iniziative per i bambini' AOSTA. "Sta per scattare la fase 2 e la politica ha il dovere di trovare le modalità, oltre ai bonus babysitter e ai congedi parentali, per andare incontro a quei papà e a quelle mamme che dovranno tornare al lavoro". Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Valle d'Aosta intervengono in una nota. "Bambini e ragazzi sono i più esposti alle conseguenze psicologiche dell'isolamento da Covid-19 - affermano i componenti del gruppo consiliare -: la scuola non potrà riaprire prima di settembre e fino ad oggi le famiglie hanno dovuto gestirsi i figli autonomamente in ambito scolastico ed extrascolastico. Ora, nelle priorità dell'agenda politica valdostana, deve esserci la progettazione di iniziative nuove a favore dei bambini e dei ragazzi, alternative ai centri estivi". Inoltre serve "una riflessione chiara anche sulla riapertura, dal 4 maggio in poi, dei parchi gioco e dei giardini pubblici a bambini e ragazzi, con spazi contingentati e personale che controlli l’ingresso". "Oggi, tutti dobbiamo riorganizzare le nostre vite sulla base delle indicazioni sanitarie per evitare l'aumento del contagio ma dobbiamo anche garantire i diritti dei minori allo svago, al gioco e alla socializzazione", aggiungono i consiglieri pentastellati. C.R.