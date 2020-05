Cig in deroga e bonus figli, Bertschy: prossima settimana sarà decisiva



La Regione sta per completare l'invio di 1.500 pratiche all'Inps AOSTA. Entro metà della prossima settimana gli uffici regionali completeranno l'invio all'Inps delle pratiche per la cassa integrazione in deroga. Lo ha affermato l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, in conferenza stampa oggi. «Entro mercoledì sicuramente completeremo l'invio delle nostre 1.500 domande. Ora più di 1.000 sono già presso l'Inps che ne ha autorizzate circa 600», ha spiegato l'assessore. Quanto agli aiuti regionali per l'emergenza Covid-19, l'assessore ha spiegato che sempre dalla prossima settimana «inizieremo a pagare la prima misura, il bonus sui figli a carico, e attiveremo la seconda misura». redazione