Misure anticrisi, nel bilancio regionale a disposizione 120 milioni di euro



La valutazione dell'assessorato alle finanze per il terzo provvedimento di misure a sostegno dell'economia valdostana AOSTA. Il bilancio regionale ha a disposizione poco più di 120 milioni di euro per le misure da inserire nel terzo provvedimento anticrisi che il Consiglio Valle dovrebbe approvare nelle prossime settimane nell'ambito dei provvedimenti di sostegno a famiglie, imprese e lavoratori per l'emergenza Covid-19. Con il rendiconto 2019 saranno disponibili circa 176 milioni di euro che però non possono essere utilizzati in toto perché è necessario tenere conto delle consistenti minori entrate nel corso del 2020. Dunque al netto degli importi da accantonare, la disponibilità calcolata dagli uffici dell'assessorato alle finanze è di circa 123 milioni di euro. La delibera di giunta sul rendiconto dovrebbe arrivare a metà mese, come previsto. Marco Camilli