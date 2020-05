I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale



Annullata la festa conclusiva del Concours Cerlogne AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha deliberato oggi, su proposta dell'assessorato alle finanze, la sesta graduatoria relativa al quarto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale per un importo complessivo di 110.122 euro.

A causa della pandemia da COVID-19, la Giunta regionale ha deciso di rinviare all’anno 2021 la 22a edizione dell’Atélier des Métiers, in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2020 e la 52a edizione della Foire d’été, in programma il 1° agosto 2020. La 67a Mostra-concorso dell’artigianato di tradizione prevista dal 18 al 26 luglio si svolgerà virtualmente. Su proposta dell'assessore all'ambiente il Governo regionale ha concesso un contributo pari a 10.000 euro, per l’anno 2020, all’Associazione Jardin historique du Col du Petit-Saint-Bernard – La Chanousia di La Thuile per la gestione del giardino botanico alpino Chanousia. Sur proposition du Président de la Région et de concert avec l’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse, le Gouvernement régional a décidé d’annuler les deux journées de la fête de clôture du 58° Concours Cerlogne, approuvée par délibération du Gouvernement régional n° 1237 du 13 septembre 2019.

La Giunta ha, infine, approvato il Progetto denominato Supporto tecnico-legale all’attuazione di progetti su beni culturali, nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR), e il relativo finanziamento per un importo complessivo pari a 20 mila euro. Il Progetto prevede un intervento di supporto all'attuazione di progetti di realizzazione di interventi afferenti al Patrimonio culturale della Regione. redazione