Coronavirus, Bertshy e associazioni consumatori: importante un lavoro collegiare per dare risposte ai valdostani



L'assessore alle politiche del lavoro e le associazioni si sono confrontati sull'attuale situazione economica AOSTA. "In questa difficile situazione crediamo sia importante e necessario un lavoro collegiale degli attori rappresentativi della collettività per garantire a tutti i cittadini attenzione e risposte". Lo affermano in una nota l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori dopo un confronto avvenuto in videoconferenza sulla situazione sociale ed economica che si vive attualmente in Valle d'Aosta. Il confronto virtuale si è conentrato soprattutto sulle misure economiche attivate dalla Regione per aziende, lavoratori e valdostani. "A questo proposito, è stata condivisa l’esigenza di progettare azioni tese a sostenere la popolazione nel gap informatico", spiegano assessore e rappresentanti dei consumatori. Inoltre "si è parlato di trasporto pubblico e delle ulteriori proposte che potranno essere discusse per affrontare la crisi economica che la comunità sta vivendo". Da parte dell'assessore Bertschy è arrivato l'impegno a "a dare continuità al dialogo intrapreso, attraverso riunioni periodiche con le associazioni, per mantenere vivo e attivo il confronto diretto con chi, come loro, rappresenta i beneficiari finali delle azioni che l’Amministrazione regionale mette in atto". Clara Rossi