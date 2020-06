Covid-19, la terza tranche di aiuti regionali arriva in Consiglio Valle



Iniziata la seduta straordinaria e urgente dell'assemblea valdostana AOSTA. È iniziata questa mattina la seduta straordinaria e urgente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per discutere l'assestamento di bilancio e la terza tranche di aiuti per l'economia valdostana per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19. All'ordine del giorno anche il rendiconto 2019 della Regione, il bilancio di previsione 2020 e il rendiconto 2019 del Consiglio Valle, il bilancio della Gestione Straordinaria del Casinò di Saint-Vincent ed il riconoscimento di debiti fuori bilancio. L'aula inoltre procederà alla designazione dei rappresentanti della Regione nel Comitato scientifico della "Fondazione centro internazionale su diritto, società e economia". redazione