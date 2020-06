Slitta ancora la riunione del Consiglio Valle sulla terza tranche di aiuti anticrisi



La Conferenza dei capigruppo tornerà a riunirsi oggi pomeriggio per fare il punto della situazione AOSTA. Slitta ancora una volta la ripresa dei lavori del Consiglio regionale sul terzo pacchetto di aiuti post-Covid per l'economia valdostana. Nel pomeriggio di ieri la Conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare il rientro in aula senza indicare in quale giorno. Oggi alle 16.30 è prevista un'altra riunione per fare il punto della situazione e forse fissare la data di inizio della discussione del provvedimento. L'assemblea si è riunita lunedì mattina. Ha approvato il rendiconto 2019 e respinto il disegno di legge sui debiti fuori bilancio e ha poi ascoltato la relazione sulla terza tranche di aiuti. Il programma originario dei lavori prevedeva di sospendere la seduta e riprenderla nel pomeriggio stesso per dare la possibilità ai gruppi di valutare anche gli ultimi emendamenti depositati (226 in tutto), invece tutto slittato prima a martedì mattina, poi a oggi e adesso a data da destinarsi. E.G.