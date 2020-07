Elezioni, sì all'election day in Valle d'Aosta per regionali e comunali 2020

I valdostani saranno chiamati a votare in una domenica compresa tra l'1 settembre e il 15 ottobre

AOSTA. In autunno in Valle d'Aosta ci sarà l'election day per il rinnovo del Consiglio regionale e dei Consigli comunali. Lo prevede un emendamento di Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine approvato oggi durante l'esame della legge sull'assestamento di bilancio e sulle misure anticrisi per il Covid-19 (la cui approvazione definitiva è attesa nel pomeriggio).

Il voto per le regionali e per le comunali era previsto in primavera, in due domeniche diverse, ma la pandemia ha portato a posticipare tutto all'autunno. L'emendamento approvato oggi dispone che le due elezioni siano "indette nella medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell’evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19". La data esatta sarà fissata con un decreto del presidente della Regione.

Domenica 20 e domenica 21 settembre è già previsto il referendum costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari. L'emendamento di AV e UV, passato con 26 voti a favore, 5 voti contrari e 4 astensioni. prevede che "qualora la data fissata per le elezioni regionali e comunali coincida con quella del referendum", il voto si svolgerà secondo modalità che assicurino "il necessario distanziamento sociale". Si voterà quindi su entrambe le giornate: domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali "sono rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio relativo al referendum e le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali all'ulteriore giorno successivo".

Marco Camilli