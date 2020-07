Rete Civica: legge approvata ha limiti evidenti, ma ora bisogna applicarla subito

Il movimento politico giudica positivamente alcune misure introdotte dal disegno di legge 60

AOSTA. Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha "limiti evidenti, ma riteniamo positive e utili varie misure che sono state inserite". Rete Civica tira le somme del lavoro svolto nelle ultime due settimane dall'assemblea regionale per approvare la legge sull'assestamento di bilancio e sulle misure economiche per contrastare gli effetti negativi dell'emergenza Covid.

Il testo "non delinea una azione adeguata in alcuni settori dove ci sono criticità a causa dell'epidemia, a partire dalla sanità e dalla scuola, non contiene neppure un abbozzo di sguardo strategico sul rilancio dell'economia valdostana e non impiega tutte le risorse che pure erano disponibili", evidenzia il movimento politico.

Inoltre l'approvazione è arrivata a conclusione di una "incredibile maratona di due surreali settimane in cui si sono consumati sulla pelle dei valdostani anche alcuni comportamenti indegni". In ogni caso "la legge c'è e bisogna metterla subito in pratica facendo arrivare rapidamente i benefici ai vari settori della società valdostana".

RC pone l'accento su alcune misure considerate particolarmente positive inserite nel testo o su cui l'aula ha preso un impegno, come il contributo a fondo perduto per aziende e liberi professionisti previsto all'articolo 42, l'esenzione dei ticket sanitari per i contagiati da Covid-19, la proposta di finanziare un programma di vaccinzioni antinfluenzali in autunno per identificare precocemente i nuovi casi di positività, il sostegno all'uso della bibcicletta, il coinvolgimento di Finaosta nel super ecobonus del 110%.

E.G.