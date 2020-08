Elezioni, PCP: doppia preferenza di genere anche in Valle d'Aosta

'Il nuovo Consiglio regionale dovrà affrontare la questione nei primi mesi della legislatura'

AOSTA. "Anche in Valle d'Aosta occorre fare ulteriori passi avanti prevedendo una parità di genere nella composizione delle liste e prevedendo la possibilità di una doppia preferenza, nel caso di attribuzione ad un genere diverso". È quanto si legge in una nota del Progetto Civico Progressista riferita al recente intervento del governo italiano sulla doppia preferenza alle prossime elezioni regionali in Puglia.

Secondo il PCP "l'obiettivo della doppia preferenza di genere strumento fondamentale per la nostra democrazia: ed è una proposta esplicitamente prevista nella sua bozza di Programma nel punto che affronta la parità di genere. Inoltre, PCP si è posto come obiettivo presentare una lista composta al 50% da donne".

"Il nuovo Consiglio regionale che nascerà a settembre - si legge ancora nella nota - dovrà affrontare e risolvere la questione nei primi mesi della nuova legislatura". Il PCP annuncia già la presentazione di una proposta di legge sull'argomento.

redazione