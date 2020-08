Elezioni regionali, accordo tra Lega Valle d'Aosta e Partite Iva

Il coordinatore Jean Louis Nicco sarà nella lista del Carroccio

AOSTA. Alle elezioni del 20 e 21 settembre tra i candidati della Lega Vallée d'Aoste ci sarà anche Jean Louis Nicco, coordinatore regionale per la Valle d'Aosta del movimento politico Noi Autonomi e Partite Iva. I due partiti hanno raggiunto un accordo.

"Stiamo per affrontare una crisi economica senza precedenti - dice Nicco -, in Valle d'Aosta dobbiamo prenderla come una occasione di rilancio. Il turismo, l'agricoltura ma sopratutto il nostro territorio sono unici ed è mia intenzione valorizzarli per uscirne più forti che mai. Di concerto con le aziende e le amministrazioni locali voglio essere il tramite per la creazione di nuovi progetti che abbiano come primo fine l'incremento delle presenze e degli arrivi, e che quindi permettano a tutte le imprese di sopravvivere, reagire e crescere anche durante questo periodo negativo".

Conclude Nicco: "Sono felice di cedere alcuni anni della mia vita per un servizio a beneficio di tutti".

C.R.