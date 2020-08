Bonus partite Iva, Nasso (M5s): consiglieri regionali dichiarino di non averlo chiesto

L'esponente del Movimento 5 stelle invita i suoi colleghi a rendere una dichiarazione pubblica

AOSTA. "Mi piacerebbe vedere gli attuali consiglieri regional dichiarare pubblicamente di non aver richiesto nessun bonus Covid. Sperando sia così. Questo è un appello. È una questione di trasparenza e rispetto". Lo scrive su Facebook Manuela Nasso, consigliera regionale uscente del Movimento 5 stelle, a proposito del bonus Covid per le partite Iva chiesto all'Inps anche da presidenti di Regione, assessori e consigileri regionali e da cinque deputati.

"Nei giorni scorsi - scrive Nasso - l'ufficio dell'Inps ha individuato dei parlamentari e circa 2mila amministratori locali tra cui assessori, consiglieri regionali e governatori che hanno usufruito dei bonus Covid nonostante il lauto compenso e la regolarità dello stipendio".

La consigliera regionale classifica la richiesta del bonus da parte degli amministratori in questione come un "comportamento odioso e irrispettoso verso la popolazione in difficoltà".

M.C.