Elezioni, i candidati di ADU alle regionali e alle comunali di Aosta

Definiti gli aspiranti consiglieri regionali e la lista a supporto della candidata sindaco Chiara Giordano

AOSTA. Liste chiuse da parte di Ambiente Diritti Uguaglianza - ADU per le elezioni regionali e le elezioni comunali di Aosta del 20 e 21 settembre.

I trentacinque aspiranti consiglieri regionali della lista sono la consigliera uscente Daria Pulz, 52 anni di Valpelline; Enrico Bandito, 40 anni di Jovençan, insegnante e musicista; Chiara Berard detta Isabelle, 22 anni di Aosta, studentessa, attivista vicepresidente Arcigay Valle d’Aosta; Michele Rossi, 56 anni di Aosta, operaio edile; Barbara Gatti, 44 anni di Champderaz, operatrice socio sanitaria e componente del Comitato La Valle non è una discarica; Fulvio Cavalet Giorsa, 54 anni di Aosta, logopedista, libero professionista; Carola Carpinello, 53 anni di Nus, consigliera comunale uscente di Aosta e consulente fnanziaria; Matteo Castello, 33 anni di Aosta, impiegato tirocinante; il portavoce Alexandre Glarey detto Alex, 46 anni di Morgex, funzionario pubblico; Maria Beatrice Feder, 60 anni di Quart, insegnante; Charles Siani, 65 anni di Nus, ingegnere libero professionista; Felicia Gallucci detta Licia, 56 anni di Aosta, architetto dipendente regionale; Paolo Gino, 71 anni di Aosta, artigiano in pensione; Giulia Henriet, 37 anni di Aosta, coordinatrice di scuola dell’infanzia e asili nido; Carlo Elio Cheney detto Elio, 72 anni di Saint-Christophe, agente di commercio in pensione; Luca Casella, 47 anni di Aosta, musicista; Flavia Lombardi, 52 anni di Pont-Saint-Martin, insegnante di sostegno; Ernesto Pison, 61 anni di Aymavilles, revisore legale e presidente del Comitato Discarica sicura di Pompiod; Nives Paroli, 62 anni di Aosta, coordinatrice infermieristica in pensione; Massimo Pitassi, 66 anni di Saint-Christophe, architetto, dipendente regionale in pensione; Mirko Angelo Billet, 43 anni di Lillianes, ingegnere, Caposquadra volontario Corpo valdostano Vigili del Fuoco; Stefania Michela Biga, 49 anni di Chambave, infermiera; Massimo Valenti, 41 anni di Aosta, insegnante di sostegno; Nadia Albace, 39 anni di Aosta, operatrice di sostegno; Clémy Sandon, 40 anni di Saint-Denis, impiegato e apicoltore; Sharon Erika Standen, 53 anni di Montjovet, impiegata e membro del Comitato La Valle non è una discarica; Guido Aiazzi, 40 anni di Aosta; vice ispettore Polizia locale, Risorgimento socialista; Giovanni Miszczysyn, 62 anni di Aosta, docente del Conservatoire de la Vallée d’Aoste; la portavoce Jeanne Cheillon, 52 anni di Gressan, formatrice professionale, vicepresidente dell'associazione Ass. Valle Virtuosa; Sauro Salvatorelli, 68 anni di Quart, medico di medicina generale; Maria Poletti, 66 anni di Aosta, dipendente regionale in pensione; Marco Sarboraria, 57 anni di Nus, medico rianimatore (Nus); Luigi Renna, 60 anni di Jovençan, operaio; Silvana Arietti, 70 anni di Aosta, insegnante in pensione; Roberta D’Herin, 46 anni di Montjovet, infermiera.

Per le elezioni comunali di Aosta i candidati sono ventitré. La candidata sindaca è Chiara Giordano, 39 anni, commercialista, e il candidato vice Giulio Gasperini, 36 anni, insegnante di italiano e operatore sociale. I candidati consiglieri sono Abdallah Aoun, 20 anni, receptionista; Enrico Bandito, 40 anni, insegnante e musicista; Chiara Berard detta Isabelle, 22 anni, studentessa e attivista e vicepresidente Arcigay Valle d'Aosta; Marco Biasi, 35 anni, insegnante; Francesca Bordet, 28 anni, operatrice sociale; Veronica Bossi, 36 anni, educatrice; la portavoce Carola Carpinello, 53 anni, consigliera comunale uscente; Matteo Castello, 33 anni, impiegato tirocinante; Stefano Luca Colacioppo, 44 anni, incisore; Maria Beatrice Feder, 60 anni, insegnante; Catalin Traian Gadalean, 46 anni, infermiere; Felicia Gallucci detta Licia, 56 anni, architetto e dipendente regionale; Paolo Gino, 71 anni, artigiano in pensione; Filippo Gregorini, 49 anni, commerciante; Matteo Leonardi, 31 anni, commerciante e imprenditore; Vanessa Marinello, 26 anni, animatrice; Marco Mathamel, 37 anni, educatore del Convitto regionale; Paolo Meneghini, 73 anni, Ingegnere aeronautico e pilota in pensione; Nives Paroli, 62 anni, coordinatrice infermieristica in pensione; Massimo Pitassi, 66 anni, architetto, dipendente regionale in pensione; Katuscia Saia, 50 anni, operatrice socio sanitaria; Monica Tavella, 44 anni, operatrice socio sanitaria; Massimo Valenti, 41 anni, insegnante di sostegno.

