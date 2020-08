Regionali: liste Centro Destra, M5s e AV-SA-IV presentano i candidati

Ad Aosta atteso il vice presidente di Forza italia, Antonio Tajani

AOSTA. Con l'inizio di una nuova settimana ripartono gli incontri pubblici organizzati dalle forze politiche in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Martedì 25 agosto alle ore 18 a Fénis la lista Alliance Valdȏtaine, Stella Alpina e Italia VivaSi presenterà i suoi candidati al Consiglio regionale della Valle d'Aosta. L'incontro si svolgerà all'hotel Comtes de Challant.

Sempre domani, ma alle 18.30 presso l'Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta, il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani parteciperà alla presentazione dei candidati del Centro Destra Valle d'Aosta (Forza Italia e Fratelli d'Italia).

Venerdì 18 ad Aosta, alle ore 21, sarà la volta del Movimento 5 stelle. "Durante la serata saranno illustrate alcune pillole del nostro programma elettorale per condividere con i valdostani la nostra visione innovativa sul futuro della Valle d’Aosta", spiega il movimento. L'appuntamento è all'Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta.

La lista Rinascimento Valle d'Aosta ha inoltre in progarmma tre incontri pubblici che si svolgeranno il 25 e il 27 agosto dalle ore 9 alle ore 19.30 ad Aosta, rispettivamente in via Porta Praetoria e in place des Franchises, e il 29 agosto a Cogne dalle ore 9 alle ore 19.

redazione