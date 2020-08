Elezioni, i prossimi comizi di Lega, Progetto Civico Progressista e VdA Futura

Seconda settimana di campagna elettorale in vista del voto del 20 e 21 settembre

AOSTA. Proseguono gli incontri elettorali in vista del voto di settembre. In questa seconda settimana di campagna elettorale la Lega Vallée d'Aoste oggi sarà in mattinata al mercato di Pont-Saint-Martin, in serata terrà un aperitivo alle ore 18 al bar Le Barmé di Villeneuve e alle ore 21 incontro a Courmayeur presso la sala della canonica della parrocchia di Santa Margherita. Gli altri incontri: domenica 20 agosto al camping Mont Blanc di La Salle alle ore 18.30 e nella sala comunale di Sarre alle ore 21; lunedì 31 al mercato di Verrès dalle ore 9 alle ore 13, alle ore 18 al bar trattoria di Anna di Emarèse, alle ore 12 al salone Le Murase di Verrès; martedì 1 settembre al mattino gazebo a Porta Praetoria di Aosta, alle ore 18 aperitivo alla Cave des Onzes Communes di Aymavilles; alle ore 21 incontro a Cogne. Ancora, mercoledì 2 settembre alle ore 18 al bar Chez Mario di Saint-Pierre e alle ore 21 a Nus nella sala del consiglio comunale; giovedì 3 settembre alle ore 18 all'hotel ristorante Il Castello di Montjovet e alle ore 21 nel salone funzionale di Pacou a Brissogne.

Il Progetto Civico Progressista ha programmato un incontro con gli elettori la mattina del 30 agosto a Saint-Vincent, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, e, nello stesso giorno, due biciclettate tra Hône - Issogne - Arnad (dalle ore 10) e nelle vie di Aosta (dalle ore 16). Sempre il 30 agosto, alle ore 18, ci sarà un incontro all'Arco d'Augusto. L'1 settembre ancora all'Arco d'Augusto la lista allestirà un gazebo dalle ore 15 alle 20.

Per quanto riguarda la lista Valle d'Aosta Futura, gli ncontri dei prossimi giorni sono: oggi, al mattino e al pomeriggio, ad Aosta in avenue Conseil des Commis; il 31 agosto ad Aosta in place des Franchises dalle ore 8 alle 13. Nello stesso giorno, a Pont Suaz di Charvensod, presentazione della lista alle ore 17.30 presso il Tennis Country Club. Il 3 settembre VdA Futura sarà a Morgex in piazza del Mercato dalle 8.30 alle 13 e ad Aosta, in via Abbé Trèves, dalle ore 8 alle 12; il 4 settembre nuovamente in avenue Conseil des Commis ad Aosta dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e l'8 settembre ad Aosta in piazza Narbonne, dalle ore 8 alle 13. Altri incontri si svolgeranno nel capoluogo l'11 settembre in via Aubert, dalle ore 16.30 alle 19.30; il 15 settembre in avenue Conseil des Commis dalle ore 16.30 alle 19.30 ed infine il 17 settembre in piazza del Mercato di Morgex dalle ore 8.30 alle 12.30.

redazione