Salvini ad Aosta per la campagna elettorale

Il leader della Lega atteso in piazza Chanoux in vista del voto del 20 e 21 settembre

AOSTA. Matteo Salvini sarà ad Aosta la prossima settimana per partecipare alla campagna elettorale in vista del voto per le elezioni regionali e comunali.

Il leader della Lega arriverà mercoledì 16 settembre e terrà un comizio in piazza Chanoux alle ore 18.30, secondo quanto riferito dal partito.

"Questa mattina iniziamo con una super notizia: il Capitano Matteo Salvini sarà con noi mercoledì 16 settembre in piazza Chanoux ad Aosta", scrive la Lega sui social.

redazione