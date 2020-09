Regionali, Rollandin nella lista dei candidati impresentabili per l'Antimafia

L'ex governatore della Valle d'Aosta segnalato dalla Commissione parlamentare insieme ad altri 12 candidati di Campania e Puglia

AOSTA. C'è anche un candidato alle elezioni regionali in Valle d'Aosta tra i cosiddetti "impresentabili" individuati dalla Commissione parlamentare antimafia. Si tratta dell'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, attualmente sospeso dopo la condanna nel processo per corruzione in primo grado e candidato al consiglio regionale per la lista Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia.

La Commissione antinafia presieduta da Nicola Morra si occupa di controllare le liste con riferimento alla legge Severino e al codice di autoregolamentazione della normativa.

In tutta Italia la Commissione ha evidenziato i nominativi di tredici candidati alle regionali, nove dei quali in Campania, tre in Puglia e uno appunto in Valle d'Aosta.

redazione