Più della metà dei valdostani al voto nel primo giorno di elezioni

Affluenza alle 23: 56% di votanti al referendum e 54% per le regionali

AOSTA. Più della metà dei valdostani ha già votato nella giornata di domenica per referendum ed elezioni regionali. Alla chiusura dei seggi ieri sera per il referendum l'affluenza era al 56,37% (55.812 votanti su 99.010 elettori) e per le regionali il 54,16% (55.850 su 103.127 elettori).

Alle comunali quasi ovunque è stata superata la soglia del 50%. Fanno eccezione Bionaz (49,74%), Cogne (48,83%), Montjovet (47,32%) e Pré-Saint-Didier (48,65%). L'affluenza più alta è stata registrata a Valgrisenche con 120 votanti su 167 elettori (71,86%).

Ad Aosta ha votato il 50,86% per le amministrative, il 51,57% per le regionali e il 54,04% per il referendum.

Oggi i seggi sono aperti fino alle 15.

C.R.