Elezioni regionali, respinta l'istanza del Centro Destra

Forza Italia e Fratelli d'Italia rimangono fuori dal Consiglio Valle

AOSTA. Il Centro Destra Valle d'Aosta rimane escluso dal Consiglio regionale. Il ricorso dei rappresentanti della lista frutto dell'accordo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia è stato respinto dall'Ufficio elettorale regionale che oggi ha confermato il risultato elettorale del 20 e 21 settembre proclamando ufficialmente i 35 eletti.

Alle elezioni regionali la lista ha mancato di poco l'obiettivo per entrare in Consiglio Valle ("Per soli 25 voti non abbiamo raggiunto il quorum!", ha scritto qualche giorno fa la coordinatrice di Forza Italia Emily Rini su Facebook).

Nel ricorso il Centro Destra ha contestato il criterio utilizzato per calcolare la soglia di sbarramento, ma l'Ufficio elettorale ha convalidato il calcolo fatto in occasione dello spoglio dei voti la scorsa settimana e quindi confermato l'esclusione del Centro Destra.

C.R.