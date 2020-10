Nuova maggioranza, l'UV si riorienta su Lavevaz presidente

Rientra l'ipotesi Testolin dopo il no di alcuni autonomisti e dei progressisti

AOSTA. Tramonta l'ipotesi di un secondo mandato di Renzo Testolin alla guida della Regione. La candidatura proposta dall'Union Valdôtaine e accettata in un primo momento dall'attuale presidente facente funzione ha fatto storcere il naso a qualche esponente in area autonomista e anche incassato il netto parere contrario del Progetto Civico Progressista con cui prosegue la trattativa per formare la nuova maggioranza.

"Chiediamo che ci sia un segnale, soprattutto al vertice, alla carica apicale più importante che ci sia: una innovazione, così come sui contenuti anche sul vertice, non una ripetizione del passato", aveva dichiarato il portavoce della commissione politica del PCP Elio Riccarand commentando la designazione dell'UV.

In risposta il Mouvement sembra adesso aver cambiato idea e orientarsi verso il suo presidente Erik Lavevaz da proporre a capo del nuovo esecutivo. Una mossa che darebbe il segnale di discontinuità atteso da più parti pur consentendo all'Union di mantenersi a capo della Regione.



redazione