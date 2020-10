I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Approvato il programma operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19 da inviare al Ministero

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato la stipula di una convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento presso le strutture dell'Amministrazione regionale, entro i limiti delle possibilità di tutoraggio e accoglienza da valutarsi volta per volta, di tirocini riservati a studenti in tirocinio curricolare di formazione e orientamento e/o in tirocinio professionalizzante.

Su proposta dell'assessore alle finenze è stata approvata la convenzione per la definizione, cessione e regolamentazione degli aspetti patrimoniali relative ad aree interessate dai lavori per la rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale in un tratto di strada sito nei comuni di Arnad e di Bard, dal chilometro 56+000 al chilometro 59+815.

L’Esecutivo regionale ha approvato l’aggiornamento del Progetto strategico Efficientamento energetico edifici pubblici che prevede l’inserimento di alcuni Progetti integrati nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) riferiti a Palazzo regionale, alla piscine regionali coperte, ad alcune stazioni forestali, al Forte di Bard, al Palafent di Brissogne e a Villa Cameron a Courmayeur.

Su proposta dell'assessore all'ambiente, il Governo regionale ha approvato l’istituzione, per la durata di cinque anni delle aree di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei Comuni di Quart, in un'area di proprietà regionale di 24 ettari a Fonteil, e di Challant-Saint-Anselme, in località Fontaine, in un'area di un ettaro quasi interamente di proprietà comunale.

Su proposta poi dell'assessore agli affari europei e politiche del lavoro, la Giunta regionale ha approvato le Disposizioni attuative per l’applicazione della misura Politiche volte a favorire azioni di autoimpiego. Obiettivo della misura è promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese organizzando percorsi formativi sulle capacità imprenditoriali e sulla costituzione dell’impresa secondo le più funzionali scelte logistiche, gestionali e commerciali. La misura mira, inoltre, a sostenere economicamente le nuove attività economiche nelle loro prime fasi di vita, anche prevedendo, al momento dell’avvio, la concessione di un contributo a fondo perduto.

L’Esecutivo regionale ha inoltre approvato la bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e Rfi. per l’ottimizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio da frane che si sviluppa su un’estensione longitudinale di 2,7 km sul versante sinistro della Dora Baltea tra la Loc. Cly (Comune di Saint-Denis e Chambave) e la Loc. Gros Breil (Comune di Châtillon) ed include quindi il versante tra loc. Bedugaz e Barma del comune di Saint-Dénis a protezione della linea ferroviaria Aosta-Torino.

La Giunta ha deliberato la riprogrammazione del Programma operativo Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) per la Valle d’Aosta. La maggior parte delle modifiche approvate derivano dal mutato quadro regolamentare che consente di finanziare, nell’ambito del Programma FESR 2014/20, le spese sanitarie sostenute dalla Regione e dalle Amministrazioni centrali per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto. Altri aggiornamenti derivano da valutazioni di natura tecnica effettuate in esito al confronto tra l’Autorità di gestione e le Strutture regionali competenti sullo stato di attuazione degli interventi.

L’Esecutivo regionale ha anche approvato l’Avviso pubblico Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere livelli occupazionali durante la pandemia di Covid-19 nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/2020 (FESR). Allo scopo ha prenotato la spesa complessiva di 4.887.776 euro.

L’Esecutivo ha esaminato le misure attuative della legge regionale 13 luglio 2020 volte a tutelare i livelli occupazionali durante la pandemia COVID-19 delle PMI con un numero di addetti non superiore a 3, per il sostegno al pagamento del costo dei salari dei dipendenti con la finalità di evitare i licenziamenti. Il testo sarà ora sottoposto all’esame della competente commissione consiliare.

Su proposta dell'assessore all'istruzione è stato approvato l’accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione scolastica dell’Assessorato istruzione, Università, ricerca e politiche giovanili, Dipartimento Sovraintendenza Erasmus. L’accreditamento Erasmus è una carta per diventare membri effettivi delle future attività legate all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per studio.

La Giunta ha approvato anche l’istituzione del Premio Costantino Soudaz per progetti eTwinning realizzati in Valle e consistente in un importo di 1.000 euro da trasferire alla scuola vincitrice da destinare all’acquisto di materiali didattici.

Per quanto riguarda l'assessorato delle opere pubbliche l'Esecutivo regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento dei giunti e ripristini corticali del viadotto Bonne al chilometro 15+717 della S.R. n. 25 della Valgrisenche, per un importo complessivo di 220 mila euro.

Il Governo regionale ha approvato la variante della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e la variante alla relazione tecnica e alla disciplina d’uso, adottate dal comune di La Salle con deliberazione consiliare n. 28 del 5 agosto 2020.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali il governo valdostano ha approvato i requisiti per l’autorizzazione delle strutture socio-sanitarie semi-residenziali ai trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue per persone con disabilità.

È stato approvato inoltre il programma operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19. Il programma sarà trasmessa al Ministero della Salute per l’approvazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e per il successivo monitoraggio congiunto.

Infine per quanto riguarda l'assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali sono stati concessi due contributi per le spese sostenute per l'organizzazione di eventi sportivi cancellati per il Covid: 625mila euro a VdA Trailers per il Courmayeur Winter Vertical (7 marzo) e 24.547 euro allo Sci Club Corrado Gex per il 20° Millet Tour du Rutor Extreme (dal 26 al 29 marzo).

Il Governo regionale ha approvato anche la sponsorizzazione, per la corrente stagione agonistica, dell'atleta Gaia Tormena – mountain bike XCE- Eliminator - per una spesa di 11.100 euro.

Il Governo regionale ha approvato la chiusura al pubblico del Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre dal 26 ottobre al 6 novembre per lavori di restauro degli intonaci del Salone e della Sala delle Teste e del Castel Savoia dal 27 al 29 ottobre per il completamento del nuovo allestimento museografico.

Infine l'esecutivo ha approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Aosta relativo all’organizzazione della manifestazione Mercatino di Natale in programma ad Aosta dal 28 novembre 2020 al 3 gennaio 2021.

redazione